Víctor Janeiro y Beatriz Trapote, el sábado en ‘Déjate querer’: “Qué bonito, por favor”

Pero la historia de Beatriz Trapote y Víctor Janeiro no será la única que llenará el plató de emoción. Toñi Moreno no podrá contener la emoción al escuchar la dura historia de la actriz Michelle Calvó “no fue fácil, yo no llegué y me dieron un protagonista”. Una actriz luchadora que tiene un mensaje para los espectadores “Quiero que la gente que me escuche, que luchen porque se llega”.