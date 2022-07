Desy, tajante ante su sorpresa en 'Déjate querer': "Como sea mi madre, me levanto y me voy"

Desy regresa de ‘Supervivientes’ renovada y con nueva imagen. La exparticipante se muestra pletórica tras su paso por el reality, pero eso no borra el duro pasado que forma parte de su vida. Ante la sorpresa que va a recibir en ‘Déjate querer’, Desy se muestra tajante, pues hay personas a las que no quiere ver: “Como sea mi madre, me levanto y me voy”. Recordemos que en ‘Sábado Deluxe’ confesó que su madre la apuñaló. “Puedo perdonar, pero hasta cierto punto”, añade cuando Toñi Moreno le pide que reflexione sobre sus palabras.