Desy Rodríguez relata su dura infancia: "Mi madre me apuñaló cuando tenía 10 años"

“Ella es que no estaba bien. Cuando a ella le daba el brote o peleaba… es mala, entre lo que ha padecido de los nervios y es mala…”, responde Desy. Cuenta, además, que su madre está viva pero no tiene contacto con ella: “He intentado verla cien veces, pero no puedo llevarme bien con ella”. Considera, además, que su madre no hace nada para mejorar la situación a pesar de que su hija haya puesto de su parte.