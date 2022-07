Manu Tenorio participó en la primera edición de ‘Operación Triunfo’, que supuso todo un fenómeno musical y televisivo. De esa experiencia, el cantante saca cosas buenas y malas. Tenorio destaca el feedback de la gente como algo positivo y lo negativo es que, esa repentina y apabullante fama le desbordó: “Ese desbordamiento de me causo un shock psicológico muy fuerte, me dio mucho miedo”.

La familia de ‘OT’ ha vivido la pérdida de Álex Casademunt y Manu Tenorio confiesa cómo se ha sentido ante esta dura pérdida: “A mí me pegó una sacudida enorme este tema, como a todos los compañeros. Recuerdo que a las siete de la mañana tenía muchos mensajes en el teléfono, ya sabes que algo raro está pasando. Tenía mensajes de Alejandro Parreño, de David Bisbal”.

“Después de tantos años de amistad, hacerte este pequeño homenaje, tampoco está de más. Has sido de las personas más ciertos en los momentos más inciertos. En estos 20 años, si algo no hemos hecho juntos ha sido pelearnos. Siempre has estado al otro lado del teléfono. Quería darte las gracias”, ha sido parte del mensaje que Manu Tenorio le ha querido dedicar a su gran amigo. Juntos, recuerdan los duros momentos que han vivido juntos.