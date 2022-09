Cumplen la promesa que le hicieron a su hermano antes de morir: encuentran a su hijo y le cuentan la verdad sobre su adopción

La última vez que Pepe vio a sus hijos fue durante una visita (le fueron retirados por los asuntos sociales ). Le comunicaron que iban a ser dados en adopción y, desde entonces, no ha sabido nada de ellos. En su lecho de muerte , Pepe les dijo a sus hermanas que quería buscar a sus hijos y ellas llamaron a ‘Déjate querer’ , pero antes de que el programa se pusiera en contacto con ellas, falleció.

El programa ha localizado a Alejandro, uno de los hijos de Pepe. El joven sabe que es adoptado, pero no conoce a su familia biológica ni sabe mucho de ellos: “Solo me dijeron que me dejaron abandonado”. Mari le cuenta a su sobrino que su padre luchó mucho por ellos y que ella, incluso, intentó quedarse con los pequeños, pero sus circunstancias se lo impidieron.