Lucía Dominguín habla de la separación de Nacho Palau y Miguel Bosé: "Mi hermano no es el malo de la película"

Lucía Bosé se ha sincerado y nos ha abierto su corazón para contarnos cómo ha sido capaz de sobrevivir a la muerte de su hija: "Lo he hecho con apoyo, con entendimiento... yo lo que hice fue darle la vuelta a la tortilla porque no me podía levantar. Al hacerlo, te das cuenta de que es una cesión de amor que te ha hecho tu propia hija para que entiendas la vida y le des su valor", ha explicado muy emocionada.