Paloma San Basilio responde a los rumores que la vincularon sentimentalmente al rey Juan Carlos I: "No era mi tipo"

Ahora, se ha mudado a temporadas a Los Ángeles para pasar más tiempo con su hija y sus nietos: "Me pregunté cómo le compensaba yo esto y ahora estoy con ella allí y hablamos todos los días cuando no estoy en Los Ángeles. Cuando tú eres madre tú vida cambia y ya hay cosas que no vas a hacer porque sabes que ese ser es lo más importante", ha explicado.