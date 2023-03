A Filomena no le hace mucha gracia ver a su ¿exnovio? en pantalla y le dice a Paz padilla que no le interesa lo que tenga que decirle: “Estoy descolocada. Puede haber tema de confusión ”. Pero lo sorprende es que niega haber mantenido una relación con él: “Lo conozco de un viaje”.

Filo niega todo lo que Álex ha contado sobre su pasado con él. “Está mintiendo . Lo sabía, porque le conozco. El rollo de él no me interesa”. Dice que nunca ha habido beso siquiera y nos cuenta que todo ha sido fruto de una fantasía por parte de Álex: “Se ha creado una historia de donde no la hay”.

Cuando Filo abandona el plató, Álex se defiende: “No voy a entrar en discusiones, pero yo no cuento mentiras. Desde el 8 de julio del 2018 hasta el 16 de julio de ese año, que se fue, para mí fue una persona muy importante. Ella no quiere saber nada de mí, lo respeto y se acabó”.

Paz Padilla se cree la versión de Filo y le dice a Álex “nos has engañado un poco”. Le pregunta si tiene pruebas y mensajes sobre las cosas que ella le ha escrito y él dice que no porque va borrando las conversaciones. La presentadora no le cree y se enfada con él: “Te has inventado una relación ficticia. Deja de insistir”.