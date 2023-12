La tremenda emoción de Samanta Villar al hablar de su familia: "Estoy viviendo la vida que les habría gustado vivir"

Samanta Villar se ha abierto a nivel emocional completamente en este programa de 'Desnudas por la vida'. Y es que la periodista y escritora ha hablado sobre su familia, a pesar de no tener un referente como tal. "Mi familia es un gran matriarcado. Somos muchas mujeres y no hay una mujer débil, todas con un carácter muy fuerte".

Y añade lo siguiente: "A veces tengo la sensación de haberme reencarnado en vida de mis propias abuelas, porque yo estoy viviendo la vida que a ellas les habría gustado vivir", asegura entre lágrimas. No obstante, tiene la sensación de sentirse en deuda con esas mujeres. "Esto ha sido clave en mi vida. No tener miedo y ejercer la libertad es lo que me ha hecho ser feliz y llegar hasta donde estoy".