Las amargas lágrimas de Marisa Jara al mostrar las consecuencias de su cáncer: “No me quiero quitar mi cicatriz porque cuenta una historia”

Así es la 'pasarela emocional': las participantes de 'Desnudas por la vida' se preparan mentalmente para desnudarse

Marisa Jara: "Querer dar yo una vida me la dio a mí"

Marisa Jara habla del cáncer por el que ha pasado: "Pensaba que desapareció y cuando en marzo me hicieron el TAC me salió también en el ovario"

Las participantes de 'Desnudas por la vida' se han enfrentado a la 'pasarela emocional'. Y es que todas se van a tener que desnudar en la actuación final, algo que supone no solo un reto físico sino también mental. "Desnudar nuestra alma", como bien dice Sonia Dorado, la profesora de coreografía. Este reto se trata de una preparación para sentirse posteriormente mucho mejor a la hora desnudarse ante los demás.

Marisa Jara, actriz y modelo, no ha dudado en mostrar una de las partes que más le acompleja de su cuerpo: "La barriga. Tengo mi cicatriz y muchas veces o se me ha rechazado en algunos trabajos o me han dicho: 'Oye, te podrías poner un poco de láser para quitarte la cicatriz'". "En realidad, yo no me quiero quitar mi cicatriz", ha confesado una de las activistas por la diversidad más importantes de nuestro país.

La modelo ha explicado que esa cicatriz cuenta una historia que hay detrás y eso significa mucho para ella: "Esta cicatriz ha hecho que yo esté aquí". Marisa Jara ha roto a llorar. "Para mí eso ha sido la puerta a la vida, por eso yo no me la quiero quitar", ha señalado. El primer cáncer que le detectaron fue en 2018 un cáncer de estómago. "Quise ser madre y se dieron cuenta del tumor cuando me hicieron el TAC", recuerda. "Querer dar yo una vida me la dio a mí", concluye.

"La segunda apertura fue la cesárea de mi bebé. Me da mucha vergüenza porque al tener que abrirme tantas veces, tantas inyecciones... ya no soy la de antes, pero...", cuenta entre lágrimas. No ha tardado en recibir el apoyo de sus compañeras, como el de Samanta Villar: "Marisa, eres mejor que antes, mucho mejor. Me parece muy grave que una persona que ha pasado por lo que ha pasado, le vayan diciendo que por qué no se hace el láser en la cicatriz".

Marisa Jara habla del cáncer por el que ha pasado

Marisa Jara ha contado al resto de participantes cómo ha afrontado su experiencia con el cáncer y cuál fue: "Se llama liposarcoma. Se va a las zonas blandas del cuerpo. En 2018 me salió en el estómago y me tuvieron que limpiar. Yo pensaba que desapareció y cuando en marzo me hicieron el TAC me salió también en el ovario. No se sabe si me darán más adelante radiología...".