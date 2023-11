Los chicos reciben la visita de sus familiares: el motivo por el que Cristóbal Soria ha preferido que su mujer no esté durante la actuación

"Ahora me apetece haber traído a alguien. Para mí hubiera sido muy importante tener a mi chica en el público y poder conectar con alguien con quién focalizar esta carga, pero no ha podido venir. Para ella irá todo", explicaba Nico Coronado al no recibir la visita de ningún familiar.

Como también explicaba Cristóbal Soria el motivo por el que su mujer no estaba entre el público: "Yo le he pedido que no viniera porque me da vergüenza. Me voy a subir al escenario y me voy a autoconvencer de que estoy solo en el baño de mi casa".