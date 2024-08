Cayetano Martínez de Irujo se sincera sobre la relación que mantiene con sus hermanos

Eugenia Martínez de Irujo es "una decepción muy grande" para su hermano Cayetano

Pilar Rahola, muy crítica con la Casa de Alba: "Representan a la Andalucía de pandereta"

Han pasado casi diez años del fallecimiento de la Duquesa de Alba y la situación de sus herederos está más distante que nunca. Cayetano Martínez de Irujo concede una entrevista exclusiva a 'Dinastías' en la que se pronuncia sobre la situación familiar y el distanciamiento que hay entre sus hermanos. ¿Por qué no se habla con su hermana Eugenia Martínez de Irujo? Además, el duque de Arjona y conde de Salvatierra reflexiona sobre el papel de Duquesa de Alba como madre.

Cayetano Martínez de Irujo revela cómo es la relación con cada uno de sus cinco hermano

La actual relación de Cayetano con sus hermanos no pasa por sus mejores momentos. El jinete se sincera y confiesa cómo se lleva actualmente con cada uno de sus cinco hermanos: "Los celos y la envidia o se tratan psicológicamente, o se pudren en el odio y uno no puede vivir con el odio". "Fui el escogido por mi madre para llevar la casa, eso es todo el mal que hice. Cuando el problema no es tuyo, sino que no tiene solución, pues es mejor seguir tu camino y ya está... sin ningún reproche", confiesa Cayetano.

Relación con su hermano Carlos : "Tengo una relación cordial y correcta en la medida que cabe. Me senté con él y le dije todo lo que quería decirle y preguntarle todo lo que quería preguntarle y bueno... no conseguí lo que esperaba pero por lo menos me quedé satisfecho de sentarme con él, que me escucharse. Tengo una relación cordial y así la quiero mantener".

: "Tengo una relación en la medida que cabe. Me senté con él y le dije todo lo que quería decirle y preguntarle todo lo que quería preguntarle y bueno... no conseguí lo que esperaba pero por lo menos me quedé satisfecho de sentarme con él, que me escucharse. Tengo una relación cordial y así la quiero mantener". Relación con su hermana Eugenia : "Con dos de ellos tengo una relación inexistente. Con Eugenia, bueno, han conseguido llevársela de su lado. Han pasado cosas feas por eso ha sido una decepción muy grande. Cuando alguien me hace una injusticia flagrante y, además, no quiere ni sentarse a hablarla... Para mí ha terminado".

: "Con dos de ellos tengo una relación inexistente. Con Eugenia, bueno, han conseguido llevársela de su lado. Han pasado cosas feas por eso ha sido una muy grande. Cuando alguien me hace una flagrante y, además, no quiere ni sentarse a hablarla... Para mí ha terminado". Relación con Fernando: "Es muy bueno, muy sencillo... siempre he vivido con él. Desde la infancia estuvimos juntos, dormíamos en el mismo cuarto. Es el único que se ha mantenido imparcial y que me ha querido y yo le quiero igual. Gracias a Dios, tengo un hermano justo".

"Yo no me meto con nadie, yo solo digo las cosas que he vivido, que me han pasado y como han surgido", añade Cayetano. "Hay poca gente que tenga la valentía y la entereza de mirarse a sí mismo y de realmente trabajarse a sí mismo antes de buscar las miserias en los demás. Sigo mi camino, me ocupo de lo mío y de mi familia".

Además, al reflexionar sobre todo esto, Cayetano se muestra muy contundente con sus hermanos: "No somos normales, ¿cómo vamos a ser normales viviendo en un palacio de 140 metros. La vida ha cambiado en los últimos 120 años y algunos se han quedado así, colgados. Tu antepasado hizo una serie de cosas heroicas para tener esos títulos y tú, o pones en valor tus títulos actualizadamente o no eres nadie.... con títulos o sin títulos".

Cayetano Martínez de Irujo recuerda el fallecimiento de su madre

Cuenta Cayetano que él, junto con su mujer y con Genoveva Casanova presenciaron "los últimos suspiros" de su madre y es algo que lleva guardado dentro: "La vimos morir". Tras esto, se produjo el multitudinario entierro, pero no fue como a él le hubiera gustado: "Me dio pena que la caja estuviera cerrada. Me quedé fastidiado porque Sevilla no pudo despedirla". Además, confiesa que, tras esta dura pérdida, pensó que los hermanos se mostrarían más unidos... pero no fue así.