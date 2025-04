El director ejecutivo de New York Helicopter Tours , Michael Roth, ha declarado al New York Post , que está "devastado".

"No he visto nada así en los 30 años que llevo en el negocio de los helicópteros", ha asegurado. "Lo único que se me ocurre, no tengo ni idea, es que o un pájaro chocó (con las aspas) o que las aspas fallaron", aventuró Roth.