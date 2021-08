Agnese pide el cese de Andrea como médico en el Policlínico Ambrosiano: “No me queda otra opción”

Marco intentará por todos los medios que Andrea no recupere la memoria y al saber que ha dejado de tomar la medicación que le borra los recuerdos y que ha protagonizado un enfrentamiento con un compañero, pedirá a la dirección su cese. Agnese, ante la gravedad de los hechos no tiene otra opción .

Andrea pide a Agnese que no le quite lo único que tiene y le explica que ya no recuerda cómo fue su primer beso, el nacimiento de Carolina ni la cara de su hijo menor… Andrea no quiere perder más recuerdos de su vida, pero esta vez su exmujer tiene las manos atadas.