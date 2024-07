Jorge enseña a ligar a Juan, un 'viejoven' de 18 años que vive del campo: "Vamos a probar"

Jorge Javier ha sido el encargado de modernizarle como ha podido . En primer lugar, el presentador le ha preguntado por el amor. Juan ha explicado que no tiene mucha suerte en ese sentido: "Yo en temas de amores parece que me ha mirado un cojo". Jorge ha querido saber si utiliza alguna aplicación para ligar .

Pese al consejo de su amiga, Juan ha explicado que él es feliz así : "Si yo así estoy bien, con mi campo, mis cuatro cosas, mis vídeos... Con mi carrillo de mano vendiendo por la calle, que yo no quiero cambiar. No me cambiéis". Jorge ha vuelto a insistir a Juan para encontrar pareja.

"Encuentro tranquilidad, no me gusta ir a un sitio donde me estén mandando todo el día. Yo me voy a mi campo por las mañanas, apaño mis animales", ha comentado Juan sobre su rutina. Por otro lado, ha explicado que antes tenía dos negocios más a parte de su trabajo en el campo, nada más y nada menos que una pescadería y una frutería.