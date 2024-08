Cristian Suescun lanza un preocupante mensaje: "Aprovechen cada día porque esto no es para siempre"

Mientras Sofía Suescun disfruta junto a Kiko Jiménez de esta nueva etapa en su relación, Cristian Suescun aclara sus ideas y expresa cómo se siente como nunca antes había hecho. Junto a una fotografía de hace un año, cuando firmaba los papeles de la compra de su ático, el hijo de "la elegida de Dios" ha hecho una reveladora reflexión que dice mucho lo que está viviendo. "Cómo pasa el tiempo. Un año de la compra de mi ático y casi no me he enterado. Aprovechen cada día, cada hora, cada momento, porque esto no es para siempre", ha escrito.