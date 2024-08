Natalia conoce en persona a Jose y rechaza conquistarle: "Yo me retiro"

Adrián aconsejó a su padre, que aún no había visto a las candidatas, que descartase a la mujer bajo el alias 'Mokka' porque no le iba a gustar tanto. José, que decía que su hijo le conocía muy bien, decidió hacerle caso. Lo cierto es que después, al conocerla, se dio cuenta de su error: "Le voy a matar", dijo sobre la elección de su hijo.

Momentos después entraban sus otras dos pretendientas, Yoana y Natalia, y Jorge Javier evidenciaba la calma tensa que había. Natalia reconocía entonces que algo no le cuadraba: "Es elegante pero no es mi perfil. No te conozco pero es verdad que ya no lo veo", soltaba. De hecho, incluso animaba a Yoana a que se tomase un café con José porque hacían muy buena pareja según su percepción.