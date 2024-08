Luisa nos emociona con la historia de su hijo Víctor en 'El diario de Jorge': "Es un padre coraje"

Víctor cuenta que la madre de su hijo les dejó solos cuando apenas tenía un par de años

'El diario de Jorge' nos acerca la historia de Víctor, un padre coraje que ha luchado por su bebé desde su la infancia. Para conciliar su vida laboral y familiar siempre ha tenido el apoyo de sus padres y Luisa, que esperaba en el público, recibía una sorpresa por parte de su hijo.

Ella había acudido al programa a acompañar a Víctor y nos contaba que es especial porque se quedó solo con su niño de dos años y medio: “Es un hijo coraje, la madre le dejó”.

Luisa lo ha pasado muy mal, confesaba que llegó a sentir “pena” por la situación de Víctor y comentaba: “Me he quedado sin lágrimas, le falta lo principal, un hijo es muy duro sacar a un niño adelante con el trabajo”.

Ella siempre ha estado a su lado para ayudarle pero cuenta que no ha supuesto un sacrificio: “Si una madre no lucha por sus hijos, no es una madre". Sin embargo, ve cómo sus esfuerzos están siendo recompensados y nos dice que está orgullosa del niño, que ya tiene diez años: “La criatura es muy prudente, no ha tenido madre pero bueno...”

Víctor nos cuenta su historia

Tras escuchar su testimonio en la grada del público, Víctor llegaba a plató y nos contaba que todo en la relación con la madre de su hijo fue muy rápido. En poco tiempo empezaron a vivir juntos, en un año se casaron y el niño llegó poco después.

Sin embargo, empezaron a pasar cosas: "A ella se le vino muy grande. Se iba de cañas el viernes y volvía el domingo, llegaba en condiciones no muy buenas... Al principio cuando estás con alguien que quieres aguantas, la gente de tu alrededor te intenta abrir los ojos..."

Pero hay más y es que ella ya era madre de una niña que vivía en el país en el que nació. Víctor cuenta que la trajeron a España y que un mes después se separaron: "Ya se fue a vivir por otro lado con su hija y al poco tiempo la tuvo que mandar de vuelta a su país, me quería quitar a mi hijo cuando nos separamos y yo le dije 'si te quieres ir, vete".

Al parecer, al principio le visitaba, intentaba llevárselo para pasar un tiempo juntos, pero Víctor tenía que recogerlo poco después porque no estaba acostumbrado: "Poco a poco fue creciendo y la otra no podía llevársele hasta que dejó de venir a verle. Hace años que ni le llama por su cumpleaños".

Durante todo este tiempo, Víctor ha podido salir adelante gracias a la ayuda de sus padres y sus hermanas: "Mi hijo es como si no hubiera tenido madre, yo hablo con él de estas cosas porque lo veo demasiado maduro para su edad. Nunca les he tenido que pedir nada a mis padres, ellos se ofrecían", contaba Víctor, que cree que no se lo ha agradecido lo suficiente: "Mi madre ha sufrido porque la gente de fuera ve una relación, no como se ve por dentro".

En ese momento, Luisa se sumaba a su hijo y él se disculpaba: "Perdona, que te he traído un poquito engañada (...) Sé que pocas veces os he agradecido, os he dado las gracias, os he dicho te quiero y qué mejor manera que aquí delante de tanta gente. Muchas gracias por lo que habéis hecho, por lo que seguís haciendo y por lo que haréis en un futuro".