Giovanni y Sonia vuelven a 'El diario de Jorge' para revelar cómo va su relación y ayudan a Roco a encontrar el amor

Giovanni y Sonia han regresado a 'El diario de Jorge' después de haber hecho match en el programa y haber encontrado el amor con Jorge Javier como asesor. Pues bien, ambos han contado que después de todo lo que ocurrió, se fueron al hotel a cenar: "Estuvimos hablando un rato y nos fuimos cada uno a su habitación". No obstante, ambos han tenido más citas y se gustan, por lo que nada les va a frenar a la hora de conocerse y ver qué pasa en un futuro, sin cerrarse a nada.

"Fueron momentos bonitos. Lo disfrutamos mucho", confesaba Giovanni. Jorge Javier les preguntaba si se habían despertado juntos o no y ambos respondían que no: "Todo a su tiempo", señalaba Sonia. "La idea es seguir conociéndonos. Ya llegará el momento para todo" , aseguraba Giovanni.

Un Roco que entraba dispuesto a todo y que tenía claro quién iba a ser su primera eliminada: Eva. "Es súper guapa, pero no me gustan las rubias", decía. 'Mística' -así se hacía llamar Eva- se iba del plató y posteriormente entraban las otras dos candidatas de Roco. Los nervios estaban a flor de piel y las dos candidatas estaban encantadas con Roco. Un Roco que, sin embargo, tenía clara su elección: Azul.

Antes de la elección final de Roco, Sonia ya notaba que Roco había tenido feeling con alguien, puesto que le conoce. Aún así, no daba ningún detalle más. "No me digas quién, pero creo que yo también lo sé", avanzaba Jorge Javier. Y es que a Roco se le notaba desde el primer momento con quién iba a conectar más. Tanto que en un momento dado, se ponía a hablar con Azul y se olvidaban de todo lo demás: "Estoy aquí eh", bromeaba Jorge Javier.