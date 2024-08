Marcos reprocha a su padre la falta de apoyo en su proyecto para ayudarle a encontrar trabajo: "Lo he hecho por ti"

Marcos se reencontraba con su padre, Miguel, en 'El diario de Jorge'. El joven consideraba que no se había interesado por su proyecto profesional y echaba en falta sus consejos . Padre e hijo han podido hablar de ello en el programa.

Marcos estuvo buscando trabajo durante meses y como no lo encontraba, decidió montar su propia bolsa de empleo. En este proyecto, esperaba que su padre investigase y le ayudase a mejorarlo. Pero su ausencia le dolió y más el no darse cuenta de que también lo estaba haciendo para que su padre encontrase trabajo y así no tuviese que volver a Países Bajos, donde se marchó para trabajar.