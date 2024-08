Convocan a su inquilina para exigirle que se vaya de su vivienda: "Llevas tres meses sin pagar"

Amparo ha sido convocada por sus caseros, Jesús y Rubén , a 'El diario de Jorge' porque están cansados de que no les pague. Ella ha alegado que hay una serie de reparaciones que ellos no han hecho, además de haber pasado un momento económico complicado; pero sus caseros le han tachado de 'okupa'.

Tras exponer sus diferentes versiones, Amparo se encontraba con sus caseros en el plató en lo que ha sido un tenso reencuentro. "Necesitamos la vivienda para vivir", aseguran los caseros. "¿Y a dónde me voy con mis niños a vivir?" , responde Amparo.

Jesús y Rubén aseguran que han dejado de cobrar el alquiler durante tres meses y Amparo se justifica diciendo que ha pedido ayuda a servicios sociales. Pero las acusaciones no han terminado allí. Los caseros de Amparo también afirmaban que su inquilina ha tenido la vivienda en mal estado, cosa que ella ha negado por completo.

Al final de su intercambio de versiones, los caseros siguieron reclamando que Amparo abandonase de inmediato la vivienda, pero ella tiene contrato hasta diciembre y alegaba que está a la espera de un alquiler social. "No me importa pagar el alquiler, pero que ellos arreglen la tubería", defendió la inquilina. Sin embargo, los caseros le acusan de ser ella la que ha provocado los desperfectos de la casa y no cambiaban de opinión sobre el hecho de querer que Amparo abandone la vivienda.