Le pide a su hermana que cambie de actitud urgentemente: “Espabila, estamos para ayudarte y no te dejas ayudar”

Aroa mandaba un mensaje a ‘El diario de Jorge’ porque estaba muy preocupada con su hermana : “Mi hermana tiene 40 años, no se esfuerza en el trabajo, es egoísta, es negativa, no se esfuerz a con la familia… por favor, Saray, cambia ya”.

“Yo no te he traído aquí para ponerte verde, ni para ponerte a caldo… yo quiero que me entiendas, que yo lo he hablado contigo millones de veces, que tienes que cambiar. Te he traído aquí para que espabiles, Saray… estamos para ayudarte y no te dejas ayudar”, le decía Aroa a su hermana.