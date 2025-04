Hablamos en exclusiva con la exprometida de Jota Peleteiro tras salir a la luz que le fue infiel

Unas semanas más tarde, la ibicenca, que llegó a trabajar en la empresa del exfutbolista gallego, anunciaba su ruptura con José Ignacio Peleteiro Ramallo a través de un comunicado . De esto han pasado ya casi dos años. Desde entonces, la que fuera camarera no ha querido pronunciarse públicamente ni hacer ningún tipo de declaración al respecto. Hasta ahora.

"A Miriam la conozco después de irme de casa. Y os voy a contar una anécdota, para que veáis que yo también sé reconocer mis errores. A ella la conozco en un momento de mi vida en el que estaba muy perdido y he hecho las cosas muy mal con ella", dice mientras Ángela Portero le interrumpe y le pregunta si, como a Jessica, a ella también le fue infiel. "Sí", responde él, que continúa explicando que "la semana pasada" (tras su primera intervención en el programa de Telecinco), recibió un mensaje suyo. "No te mereces esto, porque tú podrás ser muchas cosas pero como padre no hay uno como tú", habría dicho.