Ana Obregón recibe la sorpresa de su mejor amigo Raúl Castillo: cuenta como se enteró del nacimiento de Ana Sandra

"Ra no me ha soltado en estos años de duelo con mi hijo ni un segundo. Creo que los amigos son esas personas que te prestan las alas cuando a ti se te olvida como volar y él me prestó sus alas. Llevo sin verle desde marzo, desde que me fui a Miami, le mentí y le dije que me iba a Punta Cana", ha explicado Ana Obregón.

La conocida actriz explica que mintió a su amigo porque no quería que se enterase nadie de que iba a nacer en Miami Ana Sandra: "Le dije que me iba a Punta Cana a descansar un mes y a pasar el duelo de mis padres, a todo el mundo le dije eso. Cuando nació Anita, qe creo que fue una conmoción en España, no me enteré ni me importa la opinión de nadie, me importa el derecho de hacer lo que me de la gana con mi vida. Entonces, tuve que llamar a mis hermanos por Facetime y les dije que estaba en Miami, les enseñé la cunita que tenía dos días, le hice lo mismo a Ra. Le dije que no hablase alto, le enseñé a Anita en la cuna y te quedaste... me preguntó quien es y le dije que la hija de Álex. Desde ese día no nos vemos". "Yo empecé a gritar y ella me dijo que hablase bajito", ha explicado él.