Carlos Sobera llora de emoción al escuchar la tierna petición de Lolita Flores: “No quiero que la historia se repita”

"La vida es curiosa. Mi madre y mi tía también perdieron un hermano con 16 años de una peritonitis. Yo lo único que le pido a Dios y ahí sí me emociono... Mi hermana y yo tenemos dos hijos, hembra y varón, por ese orden además, y lo único que le pido a Dios es que no quiero que las historias se repitan más. Ni a mi hija, ni a mi hermana, ni a mí. Se llevó a mi tío con 16 años, mi hermano se fue, y yo creo que ya está. El cupo ya está hecho", ha suplicado Lolita muy emocionada.

"Yo tengo mi sitio aquí y no me quiero ir, quiero quedarme muchos años y poder ver a mis nietos crecer. Y que cuando Dios me quiera llevar, sé que voy a estar con ellos arriba y eso me da mucha alegría", ha finalizado. Su emoción ha sido tal, que Carlos Sobera tampoco ha podido evitar las lágrimas.