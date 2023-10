Lo que no se contó de la anécdota de don Juan Carlos de Borbón en el Bohío': "Me lo preguntaron hasta en el banco"

Pepe Rodríguez nos explica la llamada del Rey Juan Carlos y nos pone en situación: "11 de marzo, fiestas de Illescas, con el restaurante hasta arriba de gente, recibo una llamada de alguien que dice ser el Rey y no me lo creo, contesto a la llamada y me dice que quiere una mesa para dos y para hoy, yo creyendo que era Carlos Latre haciéndome una broma para la radio o así, le digo que no puede ser, que estamos llenos y es imposible. Aún así le digo que si no puede ir a mi casa particular pero me dice que no hace falta y colgamos el teléfono". Al rato llama a Pepe, el Presidente de la Academia Española de Gastronomía y le dice, "¡cómo no le das de comer al Rey Juan Carlos!" y Pepe sorprendido porque finalmente se daba cuenta que era el Rey, le contesta: "De todas formas, no podía hacer nada, no iba a levantar a alguien que tuviera su reserva".