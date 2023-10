Pepe Rodríguez rompe a llorar tras una sorpresa muy especial: "Sois unos canallas, así lo digo"

El programa con más emociones de la televisión, daba comienzo. Una vez más, todo preparado para una noche en la que disfrutar de las actuaciones musicales más especiales en 'El musical de tu vida' . Nuestro invitado de hoy, el divertido Pepe Rodríguez, un as de la cocina y famoso por ser jurado en el programa de cocina 'Masterchef' .

Como en 'El musical de tu vida' nos encanta comenzar por todo lo alto, el programa tenía reservada una sorpresa muy especial para Pepe Rodríguez. Muchos de sus grandes amigos y algunos de los mejores chefs del país, le mandaban unos vídeos cargados de mucho cariño. Todos ellos daban sus motivos por los que nuestro invitado es merecedor de un musical sobre su vida. Por ejemplo, el actor Miki Nadal comenzaba diciendo: "No se merece un musical, se merece que la Gran Vía esté llena de musicales de él". Por otro lado, su hermana Teresa, también quería participado en este emotivo vídeo y le decía: "Cuando éramos pequeños me hacía todos los recados, soy su hermana mayor y me aprovechaba un poco".