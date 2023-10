Loles León se emociona al recordar a su amiga Raffaella Carrá: “Hablo de ella en presente porque para mí se ha ido a hacer una gira”

“ Ella me enseñó todo lo que hay en la televisión , porque ella lo sabía todo y trabajé con ella cuatro años, que fueron maravillosos”, relata Loles mientras cuenta que nada más enterarse que no tenía trabajo, Carrá le dijo “Pues te contrato”.

La actriz española cuenta también que Raffaella confiaba plenamente en ella durante los programas de televisión: “Yo no pasaba la escaleta. Ella no quería. “Loles dejadla, me encanta que me sorprenda”, recuerda con cariño.