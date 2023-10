Bibiana Fernández y Loles León reviven sus mayores noches de fiesta con Jane Fonda y Madonna

“¿Es cuándo conoció y se enamoró de Antonio (Banderas)?”, pregunta intrigado Sobera sobre Madonna, a lo que Bibiana le responde que “a ella le interesaba cualquier hombre que se me moviera por ahí, que estuviera vivo”. “Al resto que estábamos allí ni nos miró”, reprocha Loles León sobre la cantante estadounidense. Además, añade que la foto que tienen con Madonna es gracias a ella, que no paraba de decirle “photo with you”.