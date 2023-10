Tamara Falcó explica cómo fue la llamada religiosa que sintió a los 27 años: “Jesús me cambió la vida, empecé a quererme más”

“Tenía la noción de que Dios existía, pero no conocía a Jesús . Le conocía más como personaje histórico, como una persona del Belén, pero no conocía realmente su historia”, narra Tarama sobre el momento en el que “encontró la fe” .

“Si que es verdad que mi madre se enfadaba conmigo porque me decía, “si tienes de todo, ¿por qué no eres feliz?” Y yo no sabía decírselo. Y cuando me hablaba del alma, de que tenía que ser feliz conmigo misma, yo decía, ¿cómo se hace? Y lo descubrí a través de Jesús. Empecé a rezar y Jesús me cambio la vida. A través de él empecé a quererme más a mi misma, y, por ende, a los de mi entorno, y cambió totalmente mi vida”, explica la marquesa de Griñón sobre todo lo que ha supuesto Jesús en su vida.