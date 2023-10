"Dije, 'Pero bueno, esto es mucha bici'. Yo llevaba mucho sin montar en bici. Me dijeron que no pasaba nada porque era para todo el mundo. Me empiezan a dar equipamiento, casco rodillera, una cantimplora, una mochila... Nos llevaron a la alta montaña, pasamos por ríos, por cataratas... Si no llega a ser por Íñigo, yo esa actividad jamás la hubiera hecho en la vida", ha explicado Tamara Falcó en 'El musical de tu vida'.