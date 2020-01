Estela Grande y Kiko Jiménez, cada vez más cerca: "Contigo pierdo el control de la situación"

A pesar de su frío reencuentro en 'El tiempo del descuento', Estela Grande y Kiko Jiménez van acercando posturas. "Antes me cohibía más, ahora no tanto", ha confesado la mujer de Diego Matamoros. "No es porque no quiera o no me apetezca, las cosas se sacan de contexto y no hay necesidad. Antes las cosas fluían y ahora a veces pienso en cómo sientan las cosas o cómo se trasmiten", le ha explicado Kiko. "Aunque te apetezca", le ha susurrado ella.