Estela Grande confirma su separación con Diego Matamoros: "Necesitábamos un tiempo"

"No tiene nada que ver con Kiko"

"A mí toda esta situación me ha venido grande. Todo lo que llevo viviendo estos meses. Mi vida ha cambiado mucho. No tiene nada que ver con Kiko, es una situación personal. De cómo me encuentro. Ahora mismo estoy con mis amigas, viendo las posibilidades que se me presentan y viviendo al día a día", apuntaba.