Kiko revela la mayor locura de amor que hizo por Gloria Camila: "Salté la valla de su casa y me colé en su habitación"

Kiko: "Gloria y yo fuimos muy felices en Sevilla"

Además, revelaba una anécdota muy romántica: "Otra locura fue que, me va a matar por contarlo, me despedí de ella y le di las buenas noches. Era tarde y yo me hice el borde y le dije que mañana nos veíamos. Lo que no sabía era lo que estaba haciendo, que era coger el coche e ir a su casa. Su padre todavía no sabía que estábamos saliendo, salté la valle - me la jugué - y le toqué en la ventana de su cuarto", contaba como si de una película se tratase emocionando a Anabel.