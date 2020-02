El Cejas, Pol, Anabel y Dinio: Así han sido las nominaciones exprés de ‘El tiempo del descuento’

Gianmarco: 1 punto para El Cejas por descarte, hay otras personas más importantes. 2 puntos para Pol porque hay personas que para mí son más importantes. 3 puntos para Dinio, no hay nada personal, la única cosa que a veces dice una cosa y después dice otra.

Pol: 1 punto par Anabel por falta de afinidad. 2 puntos para el Cejas. Y 3 para Kiko que es, sin duda, con el que más enfrentamientos he tenido.

El Cejas: 1 punto para Anabel por descarte. 2 a Pol porque la relación es casi nula. Y 3 para Dinio porque hace cosas que no me gustan.

Kiko: 1 punto para Joao porque no va a salir. 2 para Pol y 3 para Dinio porque son muy buenos concursantes y unos estrategas.

Joao: 1 punto a El Cejas porque sé que no va salir. 2 para Kiko que sale nominado seguro. Y 3 para Dinio que también va a salir.

Anabel: 1 punto para Kiko. 2 puntos para Pol por afinidad. Y 3 para Dinio porque no me gusta, no sé dónde está.