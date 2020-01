El tenso reencuentro entre Kiko Jiménez y Estela Grande: "Tú has sido mi gran decepción"

Kiko Jiménez y Estela Grande vuelven a verse las caras en 'El tiempo del descuento'. "Yo arriesgue mi relación por mantener contigo una amistad, me gustaría conversar contigo, ya que por Telecinco ni me saludas. Tú has sido mi gran decepción", le ha reprochado el extronista. "Yo no tengo que saldar ninguna cuenta contigo, si tenemos que tener una conversación la tendremos. Tú dijiste que yo había sido la que se había metido en tu cama y dejaste que tu novia viniese a desestabilizarme", se ha defendido la modelo.