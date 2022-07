Joaquín Prat, a Isa Pantoja: "Tu familia no te dio el apoyo que dio a tu hermano en 'Supervivientes'"

Joaquín Prat se ha puesto serio con Isa Pantoja y le ha querido dar un " golpe de realidad " con sus palabras. El presentador considera que no se le ha dado a Isa el mismo trato públicamente por parte de la familia que a Kiko Rivera.

Isa Pantoja ha escuchado atentamente lo que Joaquín Prat le tenía que decir y no ha pronunciado palabra. "Que Kiko te diga a ti que ya le podían haber apoyado sus familiares cuando tú no recibiste ese apoyo...", le ha dicho el presentador. Además, ha añadido: " A ti te fue a ver Alberto que era tu pareja en ese momento y poco más".

Joaquín Prat ha querido recordar que durante el concurso de Isa Pantoja en 'Supervivientes', los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa', comentaron que no se le estaba dando apoyo a la hija de Isabel Pantoja. "Tu madre no te dio el cariño que sí le dio a tu hermano durante su concurso", le ha dicho tajante. "Tú sabes mucho de no recibir cariño de tu familia", ha concluido queriendo zanjar el tema.