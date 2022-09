Marta Riesco no madruga más: "Ya no me levanto a las 5 de la mañana y espero no volver a hacerlo"

Una frase por la que Marta Riesco se hizo viral en Internet tuvo que ver con madrugar: la periodista presumía de levantarse a las 5 de la mañana para trabajar y fue el centro de muchas burlas en las redes sociales y en otros programas de televisión. Por eso, aprovechamos la ocasión de charlar con ella sobre su presente profesional para revivir ese momentazo y le preguntamos si volvería a despertarse tan temprano en su rutina diaria. La respuesta, claro, fue un no rotundo.

Así, la periodista nos ha dejado alucinados con su respuesta y es que por fin hemos cerrado un ciclo que ella misma inició: "Ya no me levanto a las cinco de la mañana y espero no volver a hacerlo", dijo entre risas.