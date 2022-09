Kiko Rivera renuncia a la herencia de su padre y da por rota la relación con su hermana: "No la quiero ni a diez metros”

Kiko Rivera ha reaparecido en la portada de la revista ' Lecturas ' con una impactante e inesperada declaración. El hijo de Isabel Pantoja y de Paquirri confiesa que ha decidido renunciar a la herencia de su padre : "Lo de la hipoteca de Cantora no me deja dormir. Solo quiero que ese problema no trascienda a mis hijos”, cuenta el Dj.

De la que parece no querer saber nada es de su hermana y asegura tener muy claro que no piensa perdonarla. "No me defendió en uno de los peores momentos de mi vida. Me da pena no ver a mi sobrino, pero no la quiero ni a diez metros", sentencia al referirse a Isa Pantoja.