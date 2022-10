Ana Rosa, ilusionada ante su vuelta el próximo lunes: "Todo este tiempo he recibido mucho cariño"

En estos largos meses no ha habido ni un solo día en el que sus compañeros de trabajo no hayan tenido un mensaje de cariño para ella durante el directo , una etapa que acaba con su deseado regreso. Ella misma reconocía esta semana que se siente como si fuera su primer día de trabajo:

"Me siento como una novata en su primer día de programa. Han pasado once meses y estoy deseando reencontrarme con mis compañeros, con los espectadores, que me han acompañado tanto durante estos largos meses, y con la bendita rutina".