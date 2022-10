Ana Rosa Quintana regresa este lunes a su programa: "Me siento como una novata en su primer día"

"Este programa ha estado huérfano durante casi un año de la que es la inspiradora nuestra porque sentimos que falta una pieza. Esto no es lo que era porque notas que te falta algo. Ana ha estado un año luchando contra un cáncer, con incertidumbre, sufrimiento y la necesidad de estar con ustedes en momentos puntuales en los que un periodista de raza quiere estar ante ellos. Todos los días le mandamos un beso a Ana y ha llegado del día en el que les podemos decir que la vuelta de nuestra compañera regresa este lunes ", ha dicho Joaquín Prat muy emocionado.

Patricia Pardo también ha reaccionado al regreso de Ana Rosa Quintana: "Yo siempre me he preguntado cómo habría contado ella las cosas o cómo lo hubiese hecho... Es como si vas a un cumpleaños y falta la cumpleañera. La gente nos ha respaldado, creo que por el cariño inmenso que la tienen a ella , pero nos faltaba la que es el alma del programa. Aquí estamos para apoyarla y abrazarla", ha dicho la periodista.

"Me siento como una novata en su primer día de programa. Han pasado once meses y estoy deseando reencontrarme con mis compañeros, con los espectadores, que me han acompañado tanto durante estos largos meses, y con la bendita rutina", ha dicho Ana Rosa