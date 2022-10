Joaquín Prat, muy afectado este año por la ausencia de Ana Rosa: "Un día menos"

'El programa de Ana Rosa' se quedó sin su presentadora en el momento que detectaron a la periodista un carcinoma en el pecho. Joaquín Prat, compañero de mil batallas televisivas, no se olvidó ni un sólo día de su amiga, se emocionó en directo, tranquilizó a la audiencia cuando correspondía sobre el estado de salud de Ana Rosa y, sobre todo, se encargó de mandarle un mensaje de ánimo en cada uno de los programas que se han emitido.

"Anita, un día menos", así terminaba Joaquín Prat cada día con el objetivo de animar a su amiga. Un camino que ha sido muy duro y que el propio presentador no supo asimilar en aquella emisión en la que rompió a llorar ante la cámara al recordar a su compañera: "Ana Rosa nos deja huérfanos y jodidos, llegar a este sofá y que ella no esté no es fácil...".