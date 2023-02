El padre de la chica asesinada por su novio con un disparo en El Rubio: "Creo que los celos le han llevado a hacerlo, se lo tendría que haber hecho él en la cabeza"

El padre de la menor destrozado con la situación, abre la entrevista: "Ahora mismo estoy hecho polvo, me han quitado media vida. No tengo ganas de nada, lo único que hago es pensar en ella". La Guardia Civil le ha confirmado que Germán ha confesado el crimen, Eduardo añade: "No me han querido decir nada más, dicen que hasta dentro de unos días nada. Que me calmara y que esto se está averiguando poco a poco".