El padre de la niña asesinada por su madre en Lugo, antes de repetirse el juicio: "Es incomprensible que su círculo cercano venga a defender lo indefendible con más mentiras"

El padre, indignado: "Estoy convencido de que ahora vendrán más preparados a intentar que esa presunta asesina no sea condenada a la prisión permanente revisable alegando lo de siempre"

José Manuel Leal dice: "Van a defender a la presunta asesina con más mentiras en las declaraciones del círculo cercano a ese monstruo... esa gente cercana que viene a defender lo indefendible, es incomprensible que alguien venga a defender tal acto"

"Hay que volver a pasar otra vez por todo este calvario, que uno lo vive día tras día... si alguien ya tiene una condena soy yo y es una cadena perpetua", comenta el padre roto

'El programa de Ana Rosa' habla con el padre de Desirée, la menor de siete años asesinada presuntamente por su madre en Lugo. Tras la celebración del juicio el pasado año y ser sentenciada la progenitora a una revisión permanente revisable, ahora el Tribunal Superior de Galicia ha anulado la sentencia justificando que el jurado popular no ha argumentado lo suficiente ese veredicto.

El pasado 3 de mayo de 2019 la madre habría drogado a su hija en el interior de su domicilio. La mujer, ante los jueces, comentó sobre haber dado 'Trazadona' disuelto en una botella a la niña : "Yo no intoxicaría a mi hija, era lo que más quería en el mundo. Esa botella era para suicidarme to, no para dársela a mi hija". Sin embargo, tras haber drogado a la menor, la madre estranguló a la joven de 7 años. La juez le pregunta: "¿Usted recuerda mancharse de sangre las manos?". La madre, con el tono firme, sentencia: "¡Que no recuerdo hacerle nada a mi hija!".

En las declaraciones del juicio que se celebró hace un año, también están las de los santiarios que apuntaban apreciar "una mancha roja en el antebrazo izquierdo" y las de la madre de la detenida: "Le pregunté si había matado a la niña y me contestó 'yo no fui"', como si fuera una persona sonámbula". Un juicio donde se le sentenció a una permanente revisable y donde la defensa recurrió. Al llegar al Tribunal Superior de Galicia se percatan de la existencia de un error: Ana padece un trastorno de personalidad de tipo mixto, cosa que puede ayudarle a no ser condenada para siempre. "El jurado consideró que la afectación mental de Ana en el día del crimen era leve y no grave, pero en su veredicto no explicó por qué ... así que toca empezar de nuevo y realizar el juicio desde cero", dice el reportero.

Las declaraciones del padre de Desirée antes del segundo juicio

Tras este regreso al pasado, José Manuel Leal, padre de la niña, no puede esconder su dolor: "A Desirée la recuerdo cada día, todo esto no ayuda nada, es algo muy duro e inhumano de afrontar". Tras esto, el entrevistado muestra su indignación con la decisión del tribunal y explica que esto beneficiará a la detenida: "Estoy totalmente convencido de que ahora vendrán más preparados a intentar que esa presunta asesina, porque desafortunadamente hay que volver a llamarla así, van a venir mucho más preparadaos para que no sea condenada a la prisión permanente revisable alegando lo de siempre, pero con más mentiras en las declaraciones del círculo cercano a ese monstruo".

"Obviamente, para mí las declaraciones principales y verídicas son las de los profesionales, Policía Judicial, Guardia Civil, psiquiatras, técnicos del 061, gente imparcial y como lo fue en el anterior juicio", dice José Manuel con el gesto serio. Luego, el padre de la niña asesinada, añade: "Cuando digo que van a venir más preparados es por esa gente cercana que viene a defender lo indefendible, es incomprensible que alguien venga a defender tal acto".