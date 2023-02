El contenido de las cartas de las gemelas de Sallent: "Sabéis lo que quiero a mi hermana, vi todo el bullying y la voy a acompañar"

Una de las familiares habla con la reportera del programa para explicar que "las niñas sufrían bullying todos los días, los padres hablaron con el ayuntamiento, policía y el colegio... estos últimos, solamente expulsaban a los niños dos días y luego volvían, con eso no se soluciona el mundo". Tras esto, sobre la intención de Alana de querer llamarse Iván, comenta: "La familia no sabíamos nada, nos hemos enterado ahora. Ayer hablando con la amiga de Alana me confesó que ella le dijo que se lo quería contar a sus padres cuando fuera al psicólogo...".