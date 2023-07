Laura Borrás, presidenta de Junts: "No vamos a a investir a ningún presidente que no aborde la amnistía y la autodeterminación"

Junts Per Catalunya podría tener en su mano la llave de la gobernabilidad. Es decir, su “sí” o su abstención serían decisivos en caso de que el PSOE de Pedro Sánchez consiga hacer una coalición de su partido con el bloque de izquierdas.

“Nosotros votamos que no a investirle como presidente si no abordaba la solución del problema político, algo que no a ocurrido en estos cuatro años. La solución la ponemos sobre la mesa y es la amnistía y la autodeterminación”, aseguraba.