Sofía Suescun anuncia entre lágrimas que será concursante de 'Supervivientes All Stars': "Estoy superfeliz y emocionada, de corazón"

“Una edición inédita en la historia de ‘Supervivientes’ y ya podemos gritar su nombre, ‘Supervivientes All Stars”: Así ha anunciado Laura Madrueño la nueva edición del reality show. Sofía Suescun es la primera concursante confirmada y ha dado sus primeras declaraciones desde la Palapa, muy emocionada.

Primero comenzaba Carlos Sobera desde el plató de ‘Supervivientes’ en Madrid: “Tenemos algo que anunciaros, algo muy grande. Algo que traspasa los límites de nuestro espacio y que nos lleva a las estrellas”.

Y después, Laura Madrueño, desde la Palapa en Honduras, con antorcha en mano: “Estrellas que son aquellas que hicieron historia. Los más fuertes, los más valientes, los más hábiles, los que más nos emocionaron, los que más nos hicieron reír y los que no se callaron. Los que vivieron cada instante de esta aventura como si fuera la primera vez y la última. Ahora tal vez ya no lo sea. Solo los mejores serán los elegidos: una edición inédita en la historia de ‘Supervivientes’ y ya podemos gritar su nombre: ‘Supervivientes All Stars”.

Acto seguido, hemos conocido el nombre de la primera concursante confirmada del reality: “Y el primer superviviente confirmado de ‘Supervivientes All Stars’ es Sofía Suescun”, ha pronunciado Laura Madrueño, mientras le pasaba la antorcha a la ganadora de ‘Supervivientes 2018’.

Sofia Suescun ha pronunciado sus primeras palabras como concursante confirmada de ‘Supervivientes All Stars’. Visiblemente emocionada respondía a la pregunta de Carlos Sobera de “¿cómo estás?”.

“No quiero llorar, pero es inevitable. Pisar esto para mí no os imagináis lo que supone. Quien vio mi edición sabe todo lo que he vivido aquí, todo lo que sufrí, todo lo que aprendí, todo lo que me llevé”, ha pronunciado Sofía, muy emocionada desde la Palapa.

“Y, sobre todo, el recuerdo tan bonito que tengo ha hecho que vuelva. De verdad es que no te imaginas como de nerviosa. No me imaginaba que jamás volviera a pasar esto. Estoy superfeliz, muy emocionada y hablándote desde el corazón”, ha continuado la que se coronó como ganadora de 'Supervivientes 2018'.

Así ha sido el regreso de Sofía Suescun a 'Supervivientes'

Sofía Suescun ha regresado a las playas de Honduras seis años después de que se alzara como ganadora de 'Supervivientes 2018'. Como no podía ser de otra forma, su espectacular entrada ha sido en la 'noria infernal', en la que Sofía protagonizó una de las participaciones más épicas de la historia del reality show.

Sofía Suescun fue la ganadora de 'Supervivientes 2018'