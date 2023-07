Ana Rosa Quintana no solo se ha despedido este martes de las mañanas de Telecinco, sino que ha dicho adiós a algunos de los compañeros que la han acompañado durante todos estos años de éxito ininterrumpido.

No podía faltar su despedida de Joaquín Prat, uno de los pilares fundamentales de la presentadora en el programa. El conductor de ‘Ya es mediodía’ ha querido tener unas palabras para la presentadora y se ha deshecho en halagos con ella.

Aunque a la presentadora no le gustan las despedidas y no quería hacer nada especial para su marcha, Joaquín Prat ha querido tener con ella unas palabras de agradecimiento y de elogio, tras compartir con ella catorce años en Telecinco.

“Nunca te he visto perder los papeles. Nunca te he visto, en los años que llevo aquí, perder los nervios, decir una palabra más alta que otra a ningún miembro del equipo”, empezaba diciendo el compañero de Ana Rosa Quintana.

“Hay una cosa que he aprendido de ti y que pones en práctica. Dices mucho que, si brillan aquellos que te rodean, siempre hay un rayito de luz que acaba tocándote a ti: “Haces equipo, has hecho un equipo formidable de gente”, continuaba.

“Nos arropas a todos mucho, siempre estás pendiente de todos, no solo en lo profesional, sino en lo personal. Has creado una gran familia. Solo puedo decirte gracias porque todo lo que sé de televisión lo he aprendido de ti”, añadía Joaquín Prat.