Melani Bergés se queda fuera de los Juegos Paralímpicos por una atleta trans: "Ella lleva años desarrollándose como hombre y no estamos en igualdad de condiciones"

'El Programa del verano' ha podido hablar en directo con Melani Bergés, que ha pedido una vez más que se regulen este tipo de competiciones. "Injusto no sé si es porque Valentina no ha cometido nada que no esté permitido, pero mi carrera no ha sido equitativa en este caso porque lleva muchos años desarrollándose como hombre y no estamos en igualdad de condiciones", ha explicado.