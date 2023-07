Beatriz Archidona y los colaboradores estallan con el caso de Carmen: "Está siendo más fácil echar a esta mujer de su casa que a muchos okupas"

Carmen, la anciana octogenaria, entre lágrimas, el último día antes de ser expulsada de su casa: "Yo no me voy, pago mis impuestos y llevo viviendo aquí 80 años"

Beatriz Archidona no da crédito con la situación: "Creo que somos una sociedad de mierda, una persona que lleva toda la vida en su casa y no le dan ni 50.000 euros"

'El programa de Ana Rosa' entrevista a Carmen, la anciana octogenaria a la que Adif va a echar de su casa para crear unas vías en ese terreno. La mujer, entre lágrimas y negándose a hacer la maleta, emociona a Beatriz Archidona y resto de colaboradores que terminan indignados con la actitud de los organismos españoles.

Carmen ha vivido en ese domicilio toda su vida, una casa que era de su abuelo, en la que vivieron sus padres y ahora ella. Más de cien años que se van al traste después de que Adif haya expropiado el terreno en el que se encuentra el domicilio y la obligue a marcharse debido a que no aparece su nombre como propietaria del hogar. El 31 de julio sería su último día en la casa y la anciana, llorando, reclama que le ayuden: "Yo no me voy, que me saque la policía, es mi casa y asunto terminado. Yo pago mis impuestos, llevo aquí más de 30 años, llevo 80 años y si no lo quieren entender...".

Beatriz Archidona intenta calmar a Carmen que está en un evidente estado de nervios y no puede contener la emoción al saber que las autoridades la van a echar de su casa. "Llevo año y medio presentando papeles, les he enseñado de todo, de mis hermanos, hasta de dos hermanas que están muertas, ¡qué quieren más!", dice la anciana en directo.

El reportero explica a los espectadores que "la casa se encontraba a nombre de su tía abuela, catastralmente está a nombre de su padre y ella es la heredera de su padre junto a sus hermanos, pero éstos han renunciado a la vivienda".

Beatriz Archidona y Alfonso Egea estallan con el caso de Carmen: "Somos una sociedad de mierda"

La abogada de Carmen explica el valor económico en el que han tasado la expulsión de Carmen de su casa: "Aproximadamente tiene depositado una cantidad, que por la rápida expropiación tienen la obligación de pagarte, que son de 49.000 euros. Pero Carmen ni siquiera puede cobrar ese depósito previo porque no se le reconoce como titular en el procedimiento de la expropiación...".

Tras esta última información, Beatriz Archidona no se muerde la lengua y sentencia: "Yo no sé, que hablemos de 49.000 euros para una señora que tiene que abandonar su casa, creo que somos una sociedad de mierda con esta situación, una persona que lleva en su casa toda la vida y estamos hablando que no se llega ni a 50.000 euros".

"Adif es una empresa pública dependiente del ministerio de Transportes, no sé qué problema tiene Adif de indemnizar a esta mujer o buscarle una vivienda alternativa", comenta uno de los colaboradores de la mesa. Tras esto, Alfonso Egea se suma al debate: "Acabas de dar en la clave, estuve preguntando sobre este asunto en Adif, requiere unas documentaciones y esa documentación no llega... pero yo no voy a ir a por Adif".

"La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, de quien depende Adif. Hay que intervenir por esta mujer, está siendo más fácil echar a estar mujer de casa que a muchos okupas de otras viviendas, literal. La van a echar de su casa sin ningún miramiento", sentencia Alfonso Egea. Tras esto, continúa criticando al gobierno: "Para pagar no te piden el dni, para pagar da igual quien sea el titular de la casa, del catastro...".